«Я — русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», — отметил Путин, подчеркнув, что всех из более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить,.

«Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — цитирует Президента ТАСС.

«Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», — добавил Путин.

Также глава государства объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине. По его словам, они получат 5 млн рублей дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тыс. рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — сказал Президент России.

Напомним Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.