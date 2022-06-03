Госархив Ингушетии представил виртуальную выставку к 30-й годовщине республики

Экспонатами выставки стали документы официального характера, фотографии и газетные вырезки, хранящиеся в Госархиве Ингушетии, относящиеся к периоду конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия, время образования и становления республики.

На выставке представлено около 40 экспонатов, отражающих предпосылки образования республики, воссоздание ингушской автономии, деятельность первого президента республики, появление в Ингушетии новой столицы.