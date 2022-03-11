Госархив Ингушетии выявил имена 32 без вести пропавших участников ВОВ

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Сотрудники Государственного архива Ингушетии выявили 32 новых имени уроженцев республики — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель ведомства Магомет Картоев на итоговой коллегии ведомства за 2021 год.

«Была продолжена работа по выявлению имен уроженцев Ингушетии участников ВОВ 1941-1945 гг. из электронных баз данных «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа». Так, за отчетный период выявлено 32 имени уроженцев Ингушетии (из них 18 ингушей), погибших и пропавших без вести в годы ВОВ», — сказал Картоев.

По его словам, всего на отчетную дату из базы данных «ОБД Мемориал» выявлено 2677 человек, из базы данных «Подвиг народа» 1604 человек — уроженцев Ингушетии.

Напомним, обобщенный банк данных «Мемориал» и электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были созданы по инициативе Минобороны России с целью предоставить возможность каждому гражданину страны восстановить судьбу и места захоронения своих дедов и прадедов — участников ВОВ.

Комментарии 1

Алисхан? 11 марта, 2022 - 14:11
В 8 часов 20 минут утра ,22 июня 1941 года,в 200 км от своего бомбардировочного полка в Тем овле,ингуш совершил таран! Мессершмитом управлял немец,учившийся вместе с ним в СССР. Шлепнулись в тарана два однокурсника,встретившись в небе. Сука Власов сбежал вместе с медсестрой,оставив все штабные документы оккупантам! Фамилия ингушами известна и немца летчика тоже. Ищите в архивах Германии. Ингуш с Бамута!

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