Госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с учащимися ГКК Ингушетии

Полицейские рассказали кадетам о важности соблюдения ПДД, напомнили порядок безопасного пересечения проезжей части, раскрыли причины и статистику аварийности на дорогах с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В свою очередь инспекторы ПДН разъяснили юным кадетам права и обязанности несовершеннолетних, предупредили об ответственности за правонарушения.

Также гости напомнили о важности наличия световозвращающих элементов на одежде при участии в дорожном движении в вечернее время суток.

В завершение встречи правоохранители вручили кадетам памятки о мерах безопасности на дороге.