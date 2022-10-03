Безопасность

Госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с учащимися ГКК Ингушетии

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Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками ПДН организовали профилактическую беседу с учащимися Горского кадетского корпуса Ингушетии, в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения.

Полицейские рассказали кадетам о важности соблюдения ПДД, напомнили порядок безопасного пересечения проезжей части, раскрыли причины и статистику аварийности на дорогах с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В свою очередь инспекторы ПДН разъяснили юным кадетам права и обязанности несовершеннолетних, предупредили об ответственности за правонарушения.

Также гости напомнили о важности наличия световозвращающих элементов на одежде при участии в дорожном движении в вечернее время суток.

В завершение встречи правоохранители вручили кадетам памятки о мерах безопасности на дороге.

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