Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева переехала в новое здание в Назрани

Филармония временно разместится на проспекте Базоркина, 62. В стенах нового здания Льянова отметила, что самое главное — создание необходимых условий для нормального творческого роста артистов.

«В жизни любого творческого коллектива важно иметь возможность творить, не отвлекаясь на внешние факторы, и задача министерства, как курирующего органа, создать необходимые условия для того, чтобы артисты смогли всецело заниматься творческим процессом. Уверена, что с переездом в новое здание у коллектива учреждения появится возможность для дальнейшего личностного роста. И привыкнув к новой акустике, к новому пространству, вы создадите здесь энергетически приятную среду», — сказала она.

Напомним, поводом для переезда послужило заключение экспертной комиссии, которая признала состояние Летнего амфитеатра, где располагалась филармония, аварийным. В дальнейшем планируется возведение здания госфилармонии в столице Ингушетии Магасе.