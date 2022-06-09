Граждане России могут получать информацию об уплате налогов по e-mail или в СМС-сообщении

Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России. Согласие можно подать из «Личного кабинета налогоплательщика», принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично или через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Отмечается, что такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом СМС- и e-mail-информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».