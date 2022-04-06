ГУПы Малгобекского района помогут в вспашке почвы владельцам местным ЛПХ

«Глава республики Махмуд-Али Калиматов уделяет большое внимание развитию личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В связи с этим местным ГУПам рекомендовано оказать помощь по вспашке земель для частников (ЛПХ), площадь которых составляет свыше 0,1 га и больше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также Минсельхоз региона предоставит частникам семена для посева.

«Это будет также способствовать решению проблемы продовольственной безопасности как в районе, так и в республике», — говорится в сообщении.

Также ГУПам порекомендовано уделить внимание восстановлению и сохранению лесных полос.