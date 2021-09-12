Хамхоев победил Бопапа единогласным судейским решением

Эта победа стала шестой в профессиональной карьере ингушского спортсмена.

Напомним, что Хамхоев дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года. В апреле нынешнего года он одержал победу над Александром Елизаровым и завоевал вакантный Средний титул России. Сейчас на его счету серия из шести побед.

Для Бопапа нынешний бой уже семнадцатый по счету — 9 побед и 8 поражений.