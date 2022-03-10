Хасан Даурбеков передал в дар ингушскому музею ИЗО макет винтовки конца XIX века и адыгейский смычковый инструмент

«Земля ингушская богата талантами. Мы часто рассказываем об ингушских самородках, творчество которых заставляет восхищаться. Сегодня нам посчастливилось познакомиться с начинающим, но уже имеющим хорошие достижения в столярном деле мастером Хасаном Магомед-Башировичем Даурбековым. Пару лет назад, чтобы украсить свой дом, Хасан Магомед-Баширович, имея в арсенале выдающийся природный талант, взялся за создание макетов из дерева. Оружие, музыкальные инструменты, кинжалы и многое другое, вплоть до миниатюрных моделей кораблей вышло из-под его рук с того момента», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, увидев музейно-образовательный проект «Сакля горцев XIX века», Хасан Даурбеков решил дополнить его макетами винтовки конца XIX века и адыгейским смычковым инструментом «шичепшин», которые он с радостью преподнес в дар музею изобразительных искусств.

Как рассказывает сам мастер, все свои изделия он создает, используя лишь топор и ножовку, не имея при этом никакого опыта, и с радостью дарит их местным школам и домам культуры.

«Как вы знаете, в рамках внеклассных мероприятий учащиеся местных школ очень любят проводить у нас в музее театрализованные представления, и такого рода инвентарь будет в самый раз для таких мероприятий», — добавил представитель пресс-службы.

Коллектив Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия благодарит Хасана Магомед-Башировича за пополнение музейных фондов и желает ему новых творческих успехов.