Ход весеннего призыва обсудили в городе Малгобеке Ингушетии

Военный комиссар Микаил Гандалоев заявил, что весенний призыв 2022 года начался в соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина с 1 апреля и продлится до 15 июля. Мероприятия и документация по призыву были подготовлены, все, что необходимо, сотрудниками военного комиссариата было выполнено, повестки были вручены в срок.

Глава г. Малгобека Мусса Галаев сообщил о том, что не было случаев того, чтобы военнослужащих, отправленных проходить военную службу по призыву, забирали на территорию Украины для участия в специальной военной операции.