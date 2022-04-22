Призыв

Ход весеннего призыва обсудили в городе Малгобеке Ингушетии

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В Малгобеке обсудили ход весеннего призыва, а также условия службы военнослужащих, которые проходят военную службу в настоящее время.

Военный комиссар Микаил Гандалоев заявил, что весенний призыв 2022 года начался в соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина с 1 апреля и продлится до 15 июля. Мероприятия и документация по призыву были подготовлены, все, что необходимо, сотрудниками военного комиссариата было выполнено, повестки были вручены в срок.

Глава г. Малгобека Мусса Галаев сообщил о том, что не было случаев того, чтобы военнослужащих, отправленных проходить военную службу по призыву, забирали на территорию Украины для участия в специальной военной операции.

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