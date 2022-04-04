Хореографический ансамбль «Сийг» из Ингушетии претендует на грант национального проекта «Культура»

По его словам, ансамбль оказался в числе лидеров по итогам зонального тура Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы».

К участию в первом туре конкурса было заявлено 269 коллективов, представлявших различные направления искусства. Жюри во главе с сопредседателями народным артистом СССР Борисом Акимовым и художественным руководителем Московского театра «Современник» Виктором Рыжаковым оценивало уровень любительских театров, танцевальных и цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей и духовых оркестров со всех концов страны.

Преодолеть серьезные конкурсные испытания смогли только 60 коллективов. Финалистом межрегионального отборочного видеотура оказался и хореографический ансамбль «Сийг», который вместе с другими номинантами примет участие в заключительном отборочном этапе. По итогам зональных смотров жюри назовет всего 20 коллективов, которые получат гранты национального проекта «Культура».

Для любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов местом проведения очного этапа конкурса станет город Ставрополь. Нынешние лидеры встретятся здесь 26-28 апреля. Ансамблю «Сийг» в номинации «Хореографические коллективы» будут противостоять народный ансамбль кавказского танца «Золотое руно» из Ставропольского края и хореографический ансамбль «Радость» из Севастополя.

Напомним, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В нынешнем году его лауреаты станут обладателями грантовой поддержки в размере двух миллионов рублей.