Хореографический ансамбль «Сийг» из Ингушетии претендует на грант национального проекта «Культура»
Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» из Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района претендует на грант национального проекта «Культура». Об этом газете «Ингушетия» рассказал руководитель коллектива, член Международного совета ЮНЕСКО по танцу Магомед Имагожев.
По его словам, ансамбль оказался в числе лидеров по итогам зонального тура Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы».
К участию в первом туре конкурса было заявлено 269 коллективов, представлявших различные направления искусства. Жюри во главе с сопредседателями народным артистом СССР Борисом Акимовым и художественным руководителем Московского театра «Современник» Виктором Рыжаковым оценивало уровень любительских театров, танцевальных и цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей и духовых оркестров со всех концов страны.
Преодолеть серьезные конкурсные испытания смогли только 60 коллективов. Финалистом межрегионального отборочного видеотура оказался и хореографический ансамбль «Сийг», который вместе с другими номинантами примет участие в заключительном отборочном этапе. По итогам зональных смотров жюри назовет всего 20 коллективов, которые получат гранты национального проекта «Культура».
Для любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов местом проведения очного этапа конкурса станет город Ставрополь. Нынешние лидеры встретятся здесь 26-28 апреля. Ансамблю «Сийг» в номинации «Хореографические коллективы» будут противостоять народный ансамбль кавказского танца «Золотое руно» из Ставропольского края и хореографический ансамбль «Радость» из Севастополя.
Напомним, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В нынешнем году его лауреаты станут обладателями грантовой поддержки в размере двух миллионов рублей.