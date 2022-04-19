Хореографический ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал лауреатом конкурса национального танца «Народные узоры»

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака стал лауреатом открытого конкурса национального танца «Народные узоры», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Конкурс, проходивший в Астрахани в рамках Года культурного наследия народов России, стал одной из ярчайших страниц всероссийского проекта «Танцевальный апрель» и продолжением Декады народного танца, стартовавшей в России в начале апреля. Как сообщили организаторы мероприятия, сохранение народного хореографического искусства России и поддержка юных дарований — главные цели декады, включающей в себя конкурсы исполнительского и балетмейстерского творчества любительских коллективов народного танца, мастер-классы ведущих специалистов, научно-практические конференции по проблемам сохранения и развития национальной хореографии в России, а также концерты профессиональных коллективов народного танца.

«Народные узоры» собрали в Астрахани 66 хореографических коллективов из многих краев, областей и республик Российской Федерации. Воспитанники известного ингушского хореографа Адама Бекова вновь подарили зрителям красоту, изящество и темперамент ингушского танца. Они представили в конкурсной программе свои хореографические постановки «Таргимский перепляс» и «Танец вайнахов», выступая в номинации «Народно-сценический танец».

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