Художница из Санкт-Петербурга передала в дар музею ИЗО Ингушетии два портрета

«Марем Уматгиреевна Дотсон-Торшхоева в 2021 году посетила наш музей и пообещала написать для нас два портрета. И вот мы с радостью хотим сообщить ценителям изобразительного искусства, что портреты Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова в исполнении Марем Дотсон-Торшхоевой пополнили живописный фонд нашего музея», — рассказала Евлоева.

По ее словам, для работы над портретами у художницы были лишь две непрофессиональные фотографии с изображениями художников, частично восстановленные в Photoshop. Несмотря на то, что Марем Дотсон-Торшхоева никогда не прибегает в своей работе к использованию фотоснимков, работает исключительно с натурой, художнице удалось написать два прекрасных портрета в технике гризайль с использованием одного цвета разных тонов.

«В фондах музея ещё не было портретов первых профессиональных художников Ингушетии, написанных профессиональным художником, но теперь такие портреты будут украшать выставочное пространство Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия», — отметила заместитель директора и от имени всего коллектива выразила благодарность художнице за ее дар.