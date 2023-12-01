Музей

Художница из Санкт-Петербурга передала в дар музею ИЗО Ингушетии два портрета

0

Художница из Санкт-Петербурга Марем Дотсон-Торшхоева передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии написанные ею портреты первых ингушских профессиональных художников Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова, сообщила нашему изданию заместитель директора учреждения Ася Евлоева.

«Марем Уматгиреевна Дотсон-Торшхоева в 2021 году посетила наш музей и пообещала написать для нас два портрета. И вот мы с радостью хотим сообщить ценителям изобразительного искусства, что портреты Хаджи-Бекира Ахриева и Гази-Магомеда Даурбекова в исполнении Марем Дотсон-Торшхоевой пополнили живописный фонд нашего музея», — рассказала Евлоева.

По ее словам, для работы над портретами у художницы были лишь две непрофессиональные фотографии с изображениями художников, частично восстановленные в Photoshop. Несмотря на то, что Марем Дотсон-Торшхоева никогда не прибегает в своей работе к использованию фотоснимков, работает исключительно с натурой, художнице удалось написать два прекрасных портрета в технике гризайль с использованием одного цвета разных тонов.

«В фондах музея ещё не было портретов первых профессиональных художников Ингушетии, написанных профессиональным художником, но теперь такие портреты будут украшать выставочное пространство Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия», — отметила заместитель директора и от имени всего коллектива выразила благодарность художнице за ее дар.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские борцы завоевали девять медалей на межрегиональном турнире в Грозном
В Ингушетии будут судить членов ОПГ за оборот свыше 3,3 кг наркотиков
Ингушские борцы стали призерами всероссийских соревнований в Нальчике
Пять человек пострадали в автоаварии в Ингушетии
Жителя Ингушетии осудили за повторное вождение в алкогольном опьянении
В парламенте Ингушетии обсудили проблемы участников СВО из республики
В Сунженском районе Ингушетии провели круглый стол на тему сохранения народных адатов
В селе Пседах Ингушетии фонд «Сафмар» завершил реконструкцию местного кладбища
Жительница Чечни в Ингушетии получила условный срок за махинации с материнским капиталом
Ингушский борец Адам Белхороев завоевал бронзовую медаль на первенстве Ростова-на-Дону
Жители Назрани положительно оценили работу МВД по Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 