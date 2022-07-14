Худрук ансамбля «Сийг» внесен в открытый реестр профессиональных деятелей культуры

По ее словам, подать заявку в реестр могли руководители только тех коллективов, кто становился лауреатами или победителем фестивалей и конкурсов, проходивших под эгидой «Европейской ассоциации культуры». А за прошедшие несколько лет Магомед Имагожев со своими воспитанниками неоднократно становились лауреатами данных конкурсов.

Стоит отметить, что для молодого хореографа это не единственное высокое достижение. Магомед Имагожев имеет звание «Педагог высшей категории», он обладатель Золотого Гран-при среди педагогов III Международного конкурса «Национальная премия имени Айседоры Дункан», а также член международного совета по танцу ЮНЕСКО.

Надеемся, что это не последняя награда в копилке достижений Магомеда Имагожева, и желаем молодому хореографу и его воспитанникам дальнейших успехов, достижения всех поставленных целей и реализации творческих замыслов.