Худрук Дома народного творчества Ингушетии одержала победу в двух международных конкурсах

«Этот конкурс, приуроченный к празднику Великой Победы, проходил под эгидой Международного форума искусств «Grand Art», при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва), а также Центра народного творчества Республики Крым. Моя работа, представленная в номинации «Сценарно-режиссерское творчество», получила высокую оценку жюри», — рассказала Асет Абдурзакова.

Большой успех ждал ее и на международной выставке инновационных достижений «На виду», которая проводится Академией народной энциклопедии в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна» и направлена на популяризацию исследовательских, методических и творческих достижений участников проекта. Дипломом лауреата выставки отмечена методическая работа Абдурзаковой «Весна Победы — 45!», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.