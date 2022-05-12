Худрук Дома народного творчества Ингушетии одержала победу в двух международных конкурсах
Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, заслуженный деятель искусств Асет Абдурзакова стала лауреатом первой степени III Международного многожанрового конкурса «Победный Май», сообщила пресс-служба учреждения.
«Этот конкурс, приуроченный к празднику Великой Победы, проходил под эгидой Международного форума искусств «Grand Art», при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва), а также Центра народного творчества Республики Крым. Моя работа, представленная в номинации «Сценарно-режиссерское творчество», получила высокую оценку жюри», — рассказала Асет Абдурзакова.
Большой успех ждал ее и на международной выставке инновационных достижений «На виду», которая проводится Академией народной энциклопедии в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна» и направлена на популяризацию исследовательских, методических и творческих достижений участников проекта. Дипломом лауреата выставки отмечена методическая работа Абдурзаковой «Весна Победы — 45!», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.