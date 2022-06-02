Как сообщила пресс-служба РДНТ, жюри конкурса высоко оценило методическую разработку Асет Магомедовны «...Я вижу горный мир. И только он над всей моей короткой жизнью волен...», посвященную памяти легендарной ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой.

«Лейла Албогачиева — единственная россиянка, дважды покорившая Эверест — с южной и северной стороны. Она побывала на Аконкагуа и Килиманджаро в Южной Америке и Африке, 12 раз поднималась на Эльбрус. Первая альпинистка-ингушка родилась 15 февраля 1968 года в селении Али-Юрт. С детства она была впечатлительным и наблюдательным ребенком, ей по природе было дано редкое качество видеть окружающий мир во всей его красоте. Горы Кавказа были отчетливо видны из окон родительского дома во всем своем величии и всегда манили ее детский взор... В сентябре 2014 года Лейла Албогачиева предприняла тринадцатое восхождение на Эльбрус, которое стало для нее роковым...», — рассказывает Асет Абдурзакова.

Фестиваль «Это всё — моё, родное...» направлен на изучение и популяризацию истории и культуры стран — участниц проекта, их регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к творчеству и исследовательской работе, поддержку и продвижение исследовательских, методических и творческих достижений.