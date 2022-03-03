И. о. министра культуры Ингушетии ознакомилась с деятельностью краеведческого музея республики

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Исполняющая обязанности министра культуры Ингушетии Залина Льянова посетила Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова для ознакомления с деятельностью учреждения, сообщила пресс-служба ведомства.

Директор музея Магомед Сагов провел главу Минкультуры по выставочным залам, где хранятся ценнейшие артефакты ингушской культуры и истории. Экскурсоводы каждого из залов рассказали о наиболее интересных экспонатах, после чего Сагов показал фонды музея, где хранятся документы и наиболее ценные экспонаты.

Также Льянова осмотрела другие помещения, находящиеся на территории учреждения.

По итогам поездки, она подчеркнула, что приобрела положительный опыт, касающийся основных особенностей деятельности музея, и отметила большую значимость для Ингушетии того бесценного исторического материала, который хранится в фондах учреждения.

«Музеи как институты общественной «системы памяти» занимают особое место в ряду социокультурных учреждений, располагая уникальными образовательными возможностями, влияющими на развитие и саморазвитие личности, на формирование патриотизма и национального самосознания, воспитание ценностно-эмоционального отношения к историко-культурному наследию и окружающей действительности. В процессе познания важное значение приобретает деятельность краеведческих музеев, в том числе такого заслуженного, как Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Уникальные памятники из его богатейших и разнообразных коллекций отражают историю, культуру и природу ингушей», — рассказала министр.

Льянова считает, что основной задачей министерства является создание всех необходимых условий, чтобы экспонаты и работники музея находились в приемлемых и комфортных условиях.

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