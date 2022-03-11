И. о. министра культуры Ингушетии ознакомилась с условиями работы ГБУ «Студия эстрады»

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Исполняющая обязанности министра культуры Ингушетии Залина Льянова в рамках ознакомительной поездки посетила государственное бюджетное учреждение «Студия эстрады», сообщила пресс-служба Минкультуры.

В сопровождении директора учреждения Ахмеда Зурабова она осмотрела кабинеты, где размещаются работники, а также складские помещения, студию звукозаписи, двор и прилегающую территорию.

Руководитель Студии эстрады рассказал министру о проблемах, с которыми сталкивается учреждение, среди них устаревшая материально-техническая база, нехватка квалифицированных кадров, ветхость здания.

«На данный момент остро нуждаемся в микрофонах, так как имеющиеся уже не соответствуют техническим требованиям», — отметил Зурабов.

«Студия звукозаписи — это та магическая шкатулка, в которой создается музыка. Это целый отдельный мир. Здесь технический процесс тесно переплетен с творчеством, а помимо вдохновения еще нужно владеть и некоторыми знаниями, и техническими навыками работы со звуком. Ознакомившись со всей инфраструктурой учреждения, я прихожу к выводу, что наладить процесс звукозаписи в таких условиях в должной мере не представляется возможным», — сказала Льянова.

Также она предложила свободные помещения на территории, где размещается Студия эстрады, предоставить ГФА «Магас» и ГБУ «Молодежный театр», для коллективов которых это станет решением части проблем.

Льянова подчеркнула, что необходимо создать условия, при которых комфортно будут себя чувствовать коллективы, размещающиеся в здании, и в рамках имеющихся возможностей ведомство культуры постарается решить озвученные проблемы, а также пообещала посодействовать в приобретении современных микрофонов.

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