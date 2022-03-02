Илез Колоев выступит на всероссийских соревнованиях РФСО «Спартак» в Саратове
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Илез Колоев принимает участие во Всероссийских соревнованиях РФСО «Спартак» по боксу среди старших юношей 15-16 лет. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.
«Боксировать наш спортсмен будет в категории до 57 кг», — уточнил собеседник нашего издания.
По информации представителя клуба, Калоев тренируется под руководством Магомеда Леймоева.
Отметим, что Всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу среди старших юношей 15-16 лет стартовали в спорткомплексе «Кристалл» в Саратове 28 февраля и продлятся до 5 марта.