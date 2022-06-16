«Ингушавтотранс» выплатил зарплату 210 работникам после вмешательства прокуратуры

«Установлено, что 210 работникам предприятия своевременно не выплачена заработная плата за апрель 2022 г. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла представление и. о. директора ГУП «Ингушавтотранс». В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура также возбудила в отношении руководителя транспортной компании дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП России (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в июне 2022 года Малгобекская городская прокуратура выявила скрытую задолженность по заработной плате в МУП «Малгобек-Водоканал» на общую сумму более 506 тыс. рублей перед 59 работниками. Также в августе 2018 года на руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» завели уголовное дело о невыплате зарплаты в размере свыше 20,5 млн рублей 332 работникам.