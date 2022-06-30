АПК

Ингушетии готова обеспечить соседние регионы клубникой по доступной цене

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Тепличный комплекс «Кантышевский» в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии готов обеспечить соседние субъекты клубникой, сообщили в Минсельхозе региона.

«Данная сельхозпродукция очень вкусная, соответствует всем необходимым требованиям, представляет собой для потребителя экологически чистый продукт. По словам специалистов, клубника здесь занимает площадь в один гектар, на котором растет 80 тысяч кустов. Производительность тепличного комплекса за год позволяет собрать урожай от 25 до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на продукцию не будут завышены, несмотря на санкционные условия.

ТК «Кантышевский» был создан в 2018 году, первый урожай клубники в комплексе собрали в начале 2019 года.

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