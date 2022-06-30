Ингушетии готова обеспечить соседние регионы клубникой по доступной цене

«Данная сельхозпродукция очень вкусная, соответствует всем необходимым требованиям, представляет собой для потребителя экологически чистый продукт. По словам специалистов, клубника здесь занимает площадь в один гектар, на котором растет 80 тысяч кустов. Производительность тепличного комплекса за год позволяет собрать урожай от 25 до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на продукцию не будут завышены, несмотря на санкционные условия.

ТК «Кантышевский» был создан в 2018 году, первый урожай клубники в комплексе собрали в начале 2019 года.