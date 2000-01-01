Новости Ингушетии

31 марта

30 марта

Правоохранители Ингушетии задержали водителя-лихача
МВД
Фонд «Круг добра» может бесплатно вылечить ингушских детей с болезнями сердца
Здравоохранение
Ингушетия досрочно достигла целевого показателя продолжительности жизни на 2030 год
Демография
Ингушские юнармейцы провели урок мужества для школьников Магаса
Урок мужества
На реконструкцию детского лагеря «Эрзи» в Ингушетии фонд «Сафмар» выделит 300 млн руб.
Благотворительность
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев передал детям, страдающим диабетом, глюкометры
«Единая Россия»
Трое жителей Ингушетии придумали страховой случай для получения 1 млн руб.
Жителей Назрановского района Ингушетии призывают к участию в голосовании за благоустройство территорий
Участник СВО из Малгобекского района Ингушетии награжден медалью «За отвагу»
Награда
Калиматов потребовал проверить информацию о заражении новорожденного синегнойной палочкой в Ингушетии
НКО Ингушетии будут выделять субсидии на развитие гражданского общества
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Ингушетии построено большое количество объектов
Нацпроекты
В Ингушетии провели первый этап Всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
МЧС
Представитель Миннаца Ингушетии посетил граждан Узбекистана, пострадавших при взрыве бытового газа
Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Доходное место» Островского
Театр
В Карабулаке Ингушетии проводят мониторинг цен на продукты питания в священный месяц Рамадан
Мониторинг
Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» пройдёт в Ингушетии 27 апреля
«Единая Россия»
В музее ИЗО Ингушетии состоится мастер-класс Натальи Кодзоевой по бисероплетению
В Ингушетии состоялось внеплановое заседание антитеррористической комиссии Джейрахского района
Антитеррор
В хозяйствах Ингушетии в текущем году увеличили площади под посадку картофеля
АПК
Второго за неделю похитителя конфет «Мерси» задержали в Ингушетии
Кража
Аграрии Ингушетии засеяли почти 7 тыс. га ранними яровыми
АПК
В Назрани завершен капремонт улицы Центральная
Благоустройство
Стартовала продажа билетов на прямой авиарейс Карелия-Ингушетия
Авиасообщение
Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Ингушетии
ДТП
Подготовку к паводкам и пожароопасному сезону обсудили в правительстве Ингушетии
Актуально
Ингушетия в числе экологически благополучных регионов России
Экология

29 марта

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