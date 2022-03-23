Ингушетия готовится к сезону весенне-летних паводков

При наихудшем сценарии развития в зону возможного затопления могут попасть: города Сунжа и Карабулак, сельское поселение Троицкое и населенный пункт Тамариани. Общая численность населения здесь составляет 5722 человека, в том числе 2563 детей, 7 участков автомобильных дорог, 6 автомобильных мостов, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что в регионе создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств, в том числе от МЧС России 729 человек, 66 единиц техники и 4 плавсредства.

Проведена проверка готовности сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС. Ингушетия в целом готова к выполнению задач по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года, говорится в релизе.