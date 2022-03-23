Безопасность

Ингушетия готовится к сезону весенне-летних паводков

0

Ингушетия готовится к сезону весенне-летних паводков. Пик обычно приходится на конец мая — начало июня с выпадением ливневых осадков и повышением температурного режима в горах.

При наихудшем сценарии развития в зону возможного затопления могут попасть: города Сунжа и Карабулак, сельское поселение Троицкое и населенный пункт Тамариани. Общая численность населения здесь составляет 5722 человека, в том числе 2563 детей, 7 участков автомобильных дорог, 6 автомобильных мостов, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что в регионе создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств, в том числе от МЧС России 729 человек, 66 единиц техники и 4 плавсредства.

Проведена проверка готовности сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС. Ингушетия в целом готова к выполнению задач по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Региональный фонд развития промышленности создан в Ингушетии
В Ингушетии определят финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»
В Ингушетии загорелся заброшенный маслозавод
В Ингушетии эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням животных благополучная
В Ингушетии сформирован инвестиционный портфель на 25 млрд рублей
В Ингушетии родители выпускников смогут сдать ЕГЭ по базовой математике
Несмотря на санкции, агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии показывает хорошие результаты
В Минобразования Ингушетии назвали провокацией сообщения об массовых увольнениях школьных учителей
Сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам
Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 33 жителей Ингушетии
Работники культуры Ингушетии проверят свои знания в сфере инклюзии

Главное

Яндекс.Метрика

 