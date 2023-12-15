Ингушетия и Беларусь обсудили взаимодействие в сфере туризма
В Магасе прошло онлайн-совещание с представителями торгово-промышленной палаты республики Беларусь, на котором определили план взаимодействия в сфере туризма, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.
«В Магасе прошло совещание на тему: «Беларусь — Ингушетия: пути развития туризма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители торгово-промышленных палат региона и республики Беларусь, регионального комитета по туризму, центра культуры, спорта и туризма Магаса и Минского облисполкома.