Ингушетия и Беларусь обсудили взаимодействие в сфере туризма

«В Магасе прошло совещание на тему: «Беларусь — Ингушетия: пути развития туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители торгово-промышленных палат региона и республики Беларусь, регионального комитета по туризму, центра культуры, спорта и туризма Магаса и Минского облисполкома.