Ингушетия и другие регионы СКФО пользуется популярностью у туристов

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова в беседе с «360» отметила, что туры по городам, очень сильно уступили поездкам на природу. По ее словам, популярными стали Ингушетия, Карелия, Домбай, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня.

Для отдыха в России, по ее мнению, можно советовать огромное количество мест. Некоторым из них просто пока не хватает пиара, причем незаслуженно.

Бум внутреннего туризма, по оценке Ракуловой, пришелся на автобусные групповые туры, потому что с финансовой точки зрения это получается выгоднее самостоятельной поездки. Следом за высоким спросом улучшилось и качество предоставляемых услуг.

Как ранее сообщала «Ингушетия», всесезонный курорт «Армхи» в горной части республики предлагает туристам активный отдых.

Для посетителей курорта доступны прогулки на лошадях, экскурсии к средневековым башенным комплексам и древним храмам с гидами, которые расскажут, как жили горцы и молились, строили эти памятники архитектуры. Также желающие смогут прокатиться на канатной дороге, пострелять из лука и другого оружия.

Напомним также, что 31 декабря 2021 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд «ПосетиКавказ». Пассажиры смогут узнать много полезной информации о туристических проектах и достопримечательностях региона.

Поезд будет ежедневно курсировать до июня 2022 года.