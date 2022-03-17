Ингушетия и Тюменская область заключили соглашение о прямом авиасообщении

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На 28-й Международной туристической выставке MITT представители Тюменской области и Ингушетии подписали соглашение о воздушном сообщении для прямых авиарейсов, что дает возможность разрабатывать и продвигать новые виды отдыха, сообщает Телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области.

«Во второй день выставки, 16 марта, были подписаны соглашения с двумя регионами: Республикой Ингушетией и Санкт-Петербургом. С первым открыто прямое авиасообщение, что дает возможность разрабатывать и продвигать новые виды отдыха. А из Санкт-Петербурге в Тобольск этим летом будет запущена чартерная программа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ингушетии откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень. Также авиакомпания Red Wings с 1 мая 2022 г. по четвергам и воскресеньям будет выполнять авиарейсы по маршруту Магас — Самара воздушным судном типа «Суперджет-100», стоимость билетов составляет от 3600 руб.

Напомним, что в Москве с 15 марта проходит 28-я Международная туристическая выставка MITT. Это самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка. На ней каждый год более 600 участников со всей планеты представляют свои туристические продукты и услуги.

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