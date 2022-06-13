«Природа России, ее климат, культура, традиции так разнообразны, что это целая вселенная, изучать которую и удивляться которой никогда не надоест. Начните свое путешествие по ней прямо сейчас со страниц этого номера, посвященного главному государственному празднику нашей любимой Родины (Дню России — ред.)», — пишет издание.

Свой материал газета начинает с «Ингушетии: маленькой, но величественной», отмечая, что республика «занимает 0,02% территории страны. По данным переписи-2020, здесь проживает всего 524 тыс. человек».

«Ехать в Ингушетию нужно, конечно же, за невероятной красоты горами: низкими и высокими, пологими и крутыми, лысыми снежниками и покрытыми лесами. А еще это родина башенных комплексов Вовнушки и Эгикал, которые стоят недалеко друг от друга. В возведении фортификационных заграждений ингуши преуспели, как никто другой. Первые две башни, расположенные на соседних скалах, как будто вырастают из них. Вход в эти крепости был возможен только со второго этажа по приставной лестнице через маленькие бойницы, в которых современный человек наверняка застрянет. Но вы попробуйте взобраться на саму скалу по почти отвесным склонам! А враг же рисковал быть убитым еще на подступах к ней», — отмечают «КИ».