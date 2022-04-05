Ингушетия намерена принять участие в 31-й агропромышленной выставке и ярмарке «АгроРусь»

Мероприятие состоится в период с 26 августа по 4 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «ЭкспоФорум». Отмечается, что с целью поддержки малого и среднего предпринимательства на выставке будут представлены гастрономические специалитеты регионов России.

По словам организаторов, ярмарочная экспозиция проекта «АгроРусь» — это возможность успешной реализации продукции напрямую, без посредников. На выставочной площади более 13 тыс. кв. метров будут представлены торговые ряды с продуктами питания, организованная торговля с машин овощами и фруктами, культурно-развлекательная программа «День региона», фестиваль региональной кухни.