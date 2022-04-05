Ингушетия намерена принять участие в 31-й агропромышленной выставке и ярмарке «АгроРусь»

0

Ингушетия намерена принять участие в 31-й агропромышленной выставке и ярмарке «АгроРусь» — одном из важнейших сельскохозяйственных форумов страны, входящих в число приоритетных выставок Минсельхоза России.

Мероприятие состоится в период с 26 августа по 4 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «ЭкспоФорум». Отмечается, что с целью поддержки малого и среднего предпринимательства на выставке будут представлены гастрономические специалитеты регионов России.

По словам организаторов, ярмарочная экспозиция проекта «АгроРусь» — это возможность успешной реализации продукции напрямую, без посредников. На выставочной площади более 13 тыс. кв. метров будут представлены торговые ряды с продуктами питания, организованная торговля с машин овощами и фруктами, культурно-развлекательная программа «День региона», фестиваль региональной кухни.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Россети Северный Кавказ» сделают надёжнее электроснабжение 150 тысяч жителей и 120 СЗО в Ингушетии
Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии буклет о генерале Нальгиеве
В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева наградили лучших сотрудников учреждения
В Сунженском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами
Население Назрановского района Ингушетии приглашают на диспансеризацию
В Ингушетии приступили к весенним дорожным работам в рамках нацпроекта
Дорожники провели в Магасе ямочный ремонт и заменили старые общественные остановки
В Сунже прошел субботник по очистке городского парка
В Магасе на улице 65 лет Победы начали укладку финального слоя асфальта
В Ингушетии к 30-летию республики выберут лучшего эколога
В Карабулаке Ингушетии начали благоустройство общественных территорий

Главное

Яндекс.Метрика

 