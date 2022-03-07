Ингушетия направит очередную партию гумпомощи беженцам из Донбасса

«Очередная отправка планируется в ближайшие дни, в ее состав войдет согласованный ранее продовольственный перечень. Все продукты местного производства и экологически чистые. Также регион, как и другие субъекты страны, готовит строительные материалы для восстановительных работ на местах разрушенной инфраструктуры ЛНР и ДНР», — отметили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Напомним, на базе штаба «Мы вместе» открыт пункт приема гуманитарной помощи от жителей республики, в нее входят предметы первой необходимости: детская одежда, теплые одеяла и другие постельные принадлежности. Они также будут отправлены с грузом. При этом сбор продолжается, в акции могут участвовать не только предприятия и предприниматели, но и частные лица.

Ранее, в целях координации деятельности по приему и временному размещению жителей, эвакуируемых из ЛДНР, распоряжением Главы Ингушетии создан оперативный штаб. В его работу входит не только помощь беженцам, но и также семьям военнослужащих из республики, погибшим в ходе спецоперации.

По словам Калиматова, регион и в дальнейшем будет оказывать посильную помощь.

Отметим, что Ингушетия находится в числе резервных субъектов, готовых принять беженцев из Донбасса. Для них подготовлены пункты временного пребывания на 300 человек в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» и гостинице «Асса» города Назрани. При этом переселенцы будут обеспечены горячим питанием, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, а также транспортным, медицинским, психологическим и информационным сопровождением.