Ингушетия оказалась в конце рейтинга по доступности бензина
В каждом регионе России подсчитали, сколько литров бензина марки АИ-92 могут купить жители на среднемесячную зарплату. Последнее место — у Ингушетии, где на всю зарплату можно купить 570 литров бензина, следует из исследований РИА Новости.
«В этом году цены были стабильными. Так, с января самый распространенный АИ-92 в целом по стране подорожал всего на полпроцента. При этом с марта по июнь цена бензина ежемесячно снижалась, что эксперты связывают с падением экспорта продуктов нефтепереработки», — говорится в сообщении.
Лидерами рейтинга стали Ямал и Москва: в обоих случаях на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц (средний по стране объем равен 1087 литров).
Следом идут регионы, жители которых имеют возможность приобрести более полутора тысяч литров топлива: это Чукотка, Ненецком автономном округе, Югра, Магаданская и Сахалинская области.