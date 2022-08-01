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Ингушетия оказалась в конце рейтинга по доступности бензина

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В каждом регионе России подсчитали, сколько литров бензина марки АИ-92 могут купить жители на среднемесячную зарплату. Последнее место — у Ингушетии, где на всю зарплату можно купить 570 литров бензина, следует из исследований РИА Новости.

«В этом году цены были стабильными. Так, с января самый распространенный АИ-92 в целом по стране подорожал всего на полпроцента. При этом с марта по июнь цена бензина ежемесячно снижалась, что эксперты связывают с падением экспорта продуктов нефтепереработки», — говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга стали Ямал и Москва: в обоих случаях на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц (средний по стране объем равен 1087 литров).

Следом идут регионы, жители которых имеют возможность приобрести более полутора тысяч литров топлива: это Чукотка, Ненецком автономном округе, Югра, Магаданская и Сахалинская области.

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