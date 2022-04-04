Ингушетия оказалась в первой двадцатке регионов с успешными контрольно-надзорными органами

Комментируя ситуацию по Ингушетии, директор «Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Александр Борисов отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксирован уровень нелегального оборота — 20%, по Ингушетии эта цифра составляет почти 7%.

«За прошлый год в Республике Ингушетия не было выявлено нарушений в легальных точках продаж, а нелегальных точек было выявлено всего 3. За год конфисковали 2 тысячи сигарет. С учетом этих показателей, в рейтинге регионов по эффективности работы контрольно-надзорных органов Республика Ингушетия заняла 17-е место, Чеченская Республика — 56-ое, Кабардино-Балкарская Республика — 15-е, а Северная Осетия-Алания возглавила рейтинг», — добавили в пресс-службе.

По словам директора ННЦК Александра Борисова, данное исследование является беспрецедентным для России.