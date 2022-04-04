Ингушетия оказалась в первой двадцатке регионов с успешными контрольно-надзорными органами

0

Ингушетия заняла 17-е место в рейтинге регионов по эффективности работы контрольно-надзорных органов республика, следует из результатов исследований Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Комментируя ситуацию по Ингушетии, директор «Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Александр Борисов отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксирован уровень нелегального оборота — 20%, по Ингушетии эта цифра составляет почти 7%.

«За прошлый год в Республике Ингушетия не было выявлено нарушений в легальных точках продаж, а нелегальных точек было выявлено всего 3. За год конфисковали 2 тысячи сигарет. С учетом этих показателей, в рейтинге регионов по эффективности работы контрольно-надзорных органов Республика Ингушетия заняла 17-е место, Чеченская Республика — 56-ое, Кабардино-Балкарская Республика — 15-е, а Северная Осетия-Алания возглавила рейтинг», — добавили в пресс-службе.

По словам директора ННЦК Александра Борисова, данное исследование является беспрецедентным для России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Чечни приговорили к обязательным работам за пьяную езду в Ингушетии
Глава Ингушетии и гендиректор ПАО «Россети» обсудили функционирование электросетевого комплекса региона
В Карабулаке восстановили подачу воды после долгих перебоев
В Ингушетии будут судить полицейского за присвоение карт для заправки служебного транспорта
В Карабулаке в рамках Года культурного наследия народов России прошел мастер-класс хореографического ансамбля «Таргим»
В Ингушетии выпускники досрочно сдали ЕГЭ по информатике
Троих жителей Ингушетии уличили в дискредитации ВС РФ
Новак и Калиматов обсудили способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата
В мемориальном комплексе Ингушетии в рамках Года культурного наследия народов России пройдет ряд мероприятий
В Малгобекском районе Ингушетии приступили к весенней посевной кампании
22 школы откроют в Ингушетии в этом году

Главное

Яндекс.Метрика

 