Ингушетия остается в «зеленой» зоне по выполнению пяти нацпроектов

Речь идет о таких нацпроектах, как «Демография» (кассовое исполнение - 52,8%), «Жилье и городская среда» (49%), «Экология» (51%), «Безопасные качественные дороги» (100%), «Международная кооперация и экспорт» (59%).

Мальсагов также отметил, что средства, предусмотренные на этот год, увеличены в связи с подписанием дополнительного соглашения и предоставления денег на удорожание строительства по образовательным учреждениям в городе Сунже, сельских поселениях Сурхахи и Экажево Назрановского района, и объектам дошкольного образования.

Общий объем финансовых средств для реализации региональных проектов составляет 10 млрд 292 млн рублей, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.