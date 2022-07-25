Нацпроекты

Ингушетия остается в «зеленой» зоне по выполнению пяти нацпроектов

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Ингушетия остается в «зеленой» зоне по пяти национальным проектам, сообщил начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов на заседании регионального кабинета министров.

Речь идет о таких нацпроектах, как «Демография» (кассовое исполнение - 52,8%), «Жилье и городская среда» (49%), «Экология» (51%), «Безопасные качественные дороги» (100%), «Международная кооперация и экспорт» (59%).

Мальсагов также отметил, что средства, предусмотренные на этот год, увеличены в связи с подписанием дополнительного соглашения и предоставления денег на удорожание строительства по образовательным учреждениям в городе Сунже, сельских поселениях Сурхахи и Экажево Назрановского района, и объектам дошкольного образования.

Общий объем финансовых средств для реализации региональных проектов составляет 10 млрд 292 млн рублей, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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