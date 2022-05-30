Ингушетия отправила 100 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

«Почти 100 тонн гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды и стройматериалов, уже направлено в пункты временного размещения в Ростовской области», — привел газете «Ингушетия» слова Картоева сотрудник пресс-службы реготделения ВПП.

Как отметил руководитель исполнительного комитета субъекта, в Ингушетии продолжается сбор гуманитарной помощи беженцам. Пункты ее сбора действуют на базе общественных приемных.

Картоев добавил, что протянуть руку помощи тем, кто сейчас нуждается в поддержке, — долг граждан.

Как сообщал ранее депутат Народного собрания республики Магомед Алисханов, волонтеры Ингушетии передали гуманитарную помощь для переселенцев из ЛНР и ДНР.

В воинскую часть 503-го мотострелкового полка, дислоцирующегося в Сунженском районе Ингушетии, доставлены товары первой необходимости, средства личной гигиены, а также одежда для детей и взрослых.

В благотворительной акции в помощь беженцам участие приняли спикер парламента региона Магомед Тумгоев, молодогвардейцы и активисты штаба взаимопомощи «Мы вместе».

Предприниматели Ингушетии, представители власти и законодательного органа, простые жители передали беженцам как продукты, так и строительные материалы для восстановления разрушенного жилья.

Пункт сбора помощи продолжает работать. Штаб принимает одежду, обувь и постельные принадлежности в хорошем состоянии, а также продовольственные товары с длительным сроком годности, бытовую химию, средства личной гигиены, канцелярские товары и т. д.