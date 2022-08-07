Гуманитарная помощь

Ингушетия отправила 20 тонн муки для жителей ЛДНР

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Ингушские единороссы отправили очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик, об этом сообщил глава фракции ВПП в республиканском парламенте Магомет Алисханов.

«Единая Россия» всегда старается оказать всестороннюю помощь всем, кому она необходима. Совместно с секретарем Ингушского регионального отделения партии Магометом Тумгоевым и руководителем регионального исполнительного комитета ВПП Ибрагимом Картоевым мы отправили 20 тонн высококачественной муки в Ростовскую область в рамках гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР», — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова представители власти, бизнеса и парламента республики отправили более 100 тон гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

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