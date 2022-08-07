Ингушетия отправила 20 тонн муки для жителей ЛДНР
Ингушские единороссы отправили очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик, об этом сообщил глава фракции ВПП в республиканском парламенте Магомет Алисханов.
«Единая Россия» всегда старается оказать всестороннюю помощь всем, кому она необходима. Совместно с секретарем Ингушского регионального отделения партии Магометом Тумгоевым и руководителем регионального исполнительного комитета ВПП Ибрагимом Картоевым мы отправили 20 тонн высококачественной муки в Ростовскую область в рамках гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР», — написал парламентарий в своем Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова представители власти, бизнеса и парламента республики отправили более 100 тон гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.