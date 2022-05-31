Ингушетия ожидает рост турпотока в связи с запуском нового авиасообщения с Самарой

«Рейс запущен по федеральной программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Мы проводили видеоконференцсвязь с туроператорами Самары, там проявили большой интерес к Ингушетии, туристическим объектам региона. Кроме того, связывались с нашими представителями в Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Саратове», — сказал Цуров.

При этом он отметил, что сам самарский аэропорт очень активно развивается, предусмотрены удобные для пассажиров стыковочные рейсы.

«Допустим, если нужно лететь в Сибирь и на Урал, то легче сделать это не через Москву, а через Самару. Стоимость билета всего лишь от 4, 3 тыс. руб. Это недорого. Есть билеты и дешевле по 3, 9 тыс. руб., если покупать заранее. Поэтому выгоднее лететь через Самару», — добавил руководитель станции воздушного транспорта.

Цуров сообщил, что Ингушетия ожидает рост турпотока в регион, а также пассажиров из ближайших регионов, реклама запущена в СМИ в северокавказских регионах и Самарской области.

Как сообщали газете «Ингушетия» в пресс-службе Минпромсвязи Ингушетии, авиакомпания Red Wings с 3 июня запустит рейс «Самара — Магас-Самара».

Он будет выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов.

Открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

По данным пресс-службы Главы и правительства республики, в 2022 году для привлечения в регион туристов власти Ингушетии планируют открыть 10 новых авиарейсов в крупные российские города, в том числе в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону. Как отметил премьер республики Владимир Сластенин, общий туристский и экскурсионный поток в регион в минувшем году составил 103 тыс. человек.