Ингушетия передала очередной груз для переселенцев из ЛНР и ДНР

0

Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России», спикер Народного собрания Магомет Тумгоев и молодогвардейцы передали гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса, сообщил газете «Ингушетия» руководитель фракции ВПП в республиканском парламенте Магомед Алисханов.

«В воинскую часть 503-го мотострелкового полка, дислоцированного в Сунженском районе Ингушетии, доставлены товары первой необходимости, средства личной гигиены, теплая одежда для детей и взрослых с учетом погодных условий. В очередной благотворительной акции в помощь беженцам деятельное участие приняли «Молодая гвардия Единой России» и активисты штаба взаимопомощи «Мы вместе», — сказал он.

В скором времени груз отправят в распределительный пункт в Ростовской области.

Ранее представители бизнес-сообщества республики, власти и законодательного органа, простые жители собирали помощь переселенцам из Донбасса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии осудили местную жительницу за продажу суррогатного алкоголя
Глава Ингушетии заявил о необходимости защиты молодежи от враждебной пропаганды
Кабмин введет рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ для поддержки граждан
Ингушский завод «РИАК» играет ведущую роль в деле импортозамещения в СКФО
В Сунже по просьбе местных жителей в переулке Мочиева сделали покрытие из ПСГ
В Магасе начали ремонт второй подъездной дороги в рамках нацпроекта
Залину Льянову утвердили в должности министра культуры Ингушетии
Юные мастерицы из с. п. Яндаре Ингушетии стали победительницами международного конкурса «Зимний триумф»
Али Измайлов проведет очередной бой с чилийцем Тебесом
В Назрани прошел концерт ко Дню единения Ингушетии с Россией
Сенатор Мухарбек Барахоев прочитал лекцию «Крымская весна» для студентов ингушского политехнического колледжа

Главное

Яндекс.Метрика

 