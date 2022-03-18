Ингушетия передала очередной груз для переселенцев из ЛНР и ДНР

«В воинскую часть 503-го мотострелкового полка, дислоцированного в Сунженском районе Ингушетии, доставлены товары первой необходимости, средства личной гигиены, теплая одежда для детей и взрослых с учетом погодных условий. В очередной благотворительной акции в помощь беженцам деятельное участие приняли «Молодая гвардия Единой России» и активисты штаба взаимопомощи «Мы вместе», — сказал он.

В скором времени груз отправят в распределительный пункт в Ростовской области.

Ранее представители бизнес-сообщества республики, власти и законодательного органа, простые жители собирали помощь переселенцам из Донбасса.