Ингушетия передала очередной груз для переселенцев из ЛНР и ДНР
Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России», спикер Народного собрания Магомет Тумгоев и молодогвардейцы передали гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса, сообщил газете «Ингушетия» руководитель фракции ВПП в республиканском парламенте Магомед Алисханов.
«В воинскую часть 503-го мотострелкового полка, дислоцированного в Сунженском районе Ингушетии, доставлены товары первой необходимости, средства личной гигиены, теплая одежда для детей и взрослых с учетом погодных условий. В очередной благотворительной акции в помощь беженцам деятельное участие приняли «Молодая гвардия Единой России» и активисты штаба взаимопомощи «Мы вместе», — сказал он.
В скором времени груз отправят в распределительный пункт в Ростовской области.
Ранее представители бизнес-сообщества республики, власти и законодательного органа, простые жители собирали помощь переселенцам из Донбасса.