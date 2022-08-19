Нацпроекты

Ингушетия первой из регионов России завершила дорожные работы на текущий год по нацпроекту

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В Ингушетии досрочно, первыми в России, реализовали нацпроект «Безопасные качественные дороги», выполнив на 100 % все запланированные объемы на 2022 год.

Введено в эксплуатацию 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружения, общей протяженностью более 17 км, один из которых переходящий на 2023 год. На текущую дату на 40 % завершена контрактация объектов на будущий год.

Это было отмечено на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина с участием главы правительства Ингушетии Владимира Сластенина.

Открывая заседание, вице-премьер поблагодарил губернаторов за хорошие результаты реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Он отметил, что, по данным Росстата, показатель ввода жилья за семь месяцев этого года составил 60,6 млн кв. м, что на 38% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Переходя к основной теме заседания — вопросам дорожной деятельности, Хуснуллин напомнил, что для успешной реализации утвержденного Президентом России перечня поручений по дорожной пятилетке, регионам необходимо до 1 сентября подготовить планы на период 2023–2027 годов.

Он подчеркнул, что при реализации нацпроекта субъекты должны выполнить все взятые обязательства качественно и в срок. Также вице-премьер обратил особое внимание на необходимость в преддверии начала учебного года провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах.

«Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо организовать совместно с территориальными органами МВД России дополнительное информирование населения в СМИ и проведение разъяснительных бесед на местах, в школах», — цитирует Хуснуллина пресс-служба Главы и правительства республики.

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