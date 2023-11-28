Ингушетия получит более 17 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
Ингушетия получит из федерального бюджета 3,5 млн рублей в 2023 году и 13,9 млн рублей в 2024-м на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ) у детей с сахарным диабетом I типа, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
«Республике будет выделена субсидия размером 17,4 млн рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, на диспансерном учете состоят 143 ребенка, которые болеют сахарным диабетом 1 типа.
«Получая непрерывный доступ к медицинским изделиям, необходимым для мониторинга уровня глюкозы в крови, дети с сахарным диабетом могут жить полноценной жизнью, несмотря на свой диагноз, вести активный образ жизни, а также раскрывать свой потенциал в полной мере. Я считаю, что именно органы власти и должно обеспечивать доступ к необходимым медицинским услугам для всех детей независимо от их здоровья и диагноза», — отметил Глава региона.
Главной задачей, подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, является создание благоприятных условий для каждого ребенка, чтобы он мог наслаждаться здоровой и счастливой жизнью, преодолевая любые медицинские проблемы, которые возникают.