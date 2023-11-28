Ингушетия получит более 17 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

«Республике будет выделена субсидия размером 17,4 млн рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, на диспансерном учете состоят 143 ребенка, которые болеют сахарным диабетом 1 типа.

«Получая непрерывный доступ к медицинским изделиям, необходимым для мониторинга уровня глюкозы в крови, дети с сахарным диабетом могут жить полноценной жизнью, несмотря на свой диагноз, вести активный образ жизни, а также раскрывать свой потенциал в полной мере. Я считаю, что именно органы власти и должно обеспечивать доступ к необходимым медицинским услугам для всех детей независимо от их здоровья и диагноза», — отметил Глава региона.

Главной задачей, подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, является создание благоприятных условий для каждого ребенка, чтобы он мог наслаждаться здоровой и счастливой жизнью, преодолевая любые медицинские проблемы, которые возникают.