Новости Ингушетии

14 сентября

В Ингушетии школьников и студентов будут водить на экскурсии в дни голосования
Выборы
В Ингушетии торжественно перезахоронены останки пяти бойцов Красной Армии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает посетить музей в рамках акции «В музей всей семьёй»
Акция
Ингушские студенты помогут переписать население
Перепись
Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Ингушетии
ДТП
Представители Ингушского госуниверситета посетили Троицкий детский дом-интернат для инвалидов
В культурно-досуговых учреждениях Ингушетии состоялись беседы о здоровом образе жизни
В сельском поселении Алхасты Ингушетии состоялась выставка детских поделок «Краски осени»
Выставка
Юный дзюдоист Рахим Хамхоев стал победителем Всемирных спортивных игр в Белграде
Застройщикам в Ингушетии окажут помощь из-за удорожания стройматериалов
При содействии СОБР Росгвардии Ингушетии пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ
В Национальной библиотеке Ингушетии стартовали проекты, направленные на повышение квалификации библиотекарей
Библиотека
Общественники Ингушетии окажут помощь семьям погибших сотрудников МВД
Ингушский спортсмен Ислам Мамилов стал победителем чемпионата Азии по джиу-джитсу
Джиу-джитсу
Боксеры из Ингушетии выступают на юношеском первенстве «Юность России»
Бокс
В Ингушетии на избирательных участках в день выборов состоятся концерты
Выборы
Ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по вольной борьбе U-23
Борьба
В Ингушетии прошел республиканский турнир по футболу памяти погибших правоохранителей
Футбол
В городе Сунжа Ингушетии рассмотрели вопрос готовности избирательных участков к выборам
Бывший глава Насыр-Кортского округа Назрани Ингушетии осуждён за присвоение земель
В Ингушетии в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи
ДТП
В ингушской столице новый прокурор
Назначение
В Малгобекском районе Ингушетии построят отстойник для задержки дождевой воды
Муниципалитет
На техстанции и в доме в Ингушетии нашли оружие и взрывные устройства
Оружие

13 сентября

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