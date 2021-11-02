Ингушетия получит около 65 млн рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода

Деньги направят 50 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании. Ингушетия получит 64741,5 тыс. рублей.

Отмечается, что выделенных субъектам средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью — свыше тысячи литров в минуту.

Мишустин поручил министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

В то же время Минпромторгу было дано поручение заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и, если есть риски, действовать незамедлительно.

В августе на закупку и доставку концентраторов кислорода из резервного фонда правительства было выделено свыше 651,9 млн. Деньги были направлены 20 регионам России.