Коронавирус

Ингушетия получит около 65 млн рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода

0

Еще свыше 5 млрд рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Деньги направят 50 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании. Ингушетия получит 64741,5 тыс. рублей.

Отмечается, что выделенных субъектам средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью — свыше тысячи литров в минуту.

Мишустин поручил министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

В то же время Минпромторгу было дано поручение заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и, если есть риски, действовать незамедлительно.

В августе на закупку и доставку концентраторов кислорода из резервного фонда правительства было выделено свыше 651,9 млн. Деньги были направлены 20 регионам России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Для сбалансирования бюджета в текущем году Ингушетии выделят 1 млрд рублей
Колокольцев поздравил с высокими наградами полицейских, отличившихся при спасении погибавших
Глава ингушского села может стать фигурантом дела за нарушения при реализации муниципальных контрактов
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 370 человек
Экс-сотрудника мэрии Назрани уличили в махинациях с муниципальными землями
Хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Лондоне
Ингушские спортсмены завоевали 5 наград на турнире по боксу в Ессентуках
Шесть наград завоевали вольники из Ингушетии на международном турнире в Турции
Ингушетия в числе регионов, где происходили ДТП с самыми тяжелыми последствиями
За сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса, 81 из них — в Ингушетии
Алихан Барахоев стал победителем международного турнира по классической борьбе в Греции

Главное

Яндекс.Метрика

 