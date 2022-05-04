Правительство

Ингушетия получит почти 114 млн рублей на развитие медреабилитации

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Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации. Из данных средств Ингушетия получит 113,9 млн. руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.

«Мы распределили между российскими субъектами почти 9 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Выделенные средства позволят оснастить современным оборудованием 157 клиник», — сказал Мишустин.

По его словам, вопрос развития медицинской реабилитации встал особенно остро во время распространения коронавируса, поскольку многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями

«Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов. Их помощь востребована и при восстановлении после других болезней, это касается не только взрослых, но и детей. У медперсонала должно быть все необходимое для этой работы», — добавил премьер-министр.

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