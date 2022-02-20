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Ингушетия примет до 750 беженцев с ДНР и ЛНР

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В Ингушетии созданы условия для приема 750 переселенцев из Донбасса. Об этом сообщили в полпредстве Президента России в СКФО.

Всего регионы Северо-Кавказского федерального округа готовы принять 3,3 тысячи беженцев.

В Чечне и Дагестане примут 700 и 600 человек соответственно.

Северная Осетия поможет обосноваться 500 мирным жителям, Кабардино-Балкария — 400. Еще 200 человек ждут на Ставрополье и 150 — в Карачаево-Черкесии.

Напомним, накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию, поскольку киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения. С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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