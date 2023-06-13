Ингушетия приняла участие во Всероссийском судебном марафоне в режиме онлайн

В течение марафона к онлайн трансляции подключались спикеры из десяти регионов страны, которые в творческих видео презентациях и коротких выступлениях рассказывали об особенностях своих судебных систем. Творческими разработками в области взаимодействия с широкой общественностью поделились и представители Ингушетии.

На протяжении трёх месяцев команда судебной системы республики, состоящая из помощника и.о. председателя ВС РИ Мурада Имиева — Элины Целоевой и главного специалиста отдела правовой информатизации, обобщения судебной практики и взаимодействия со СМИ Верховного суда республики Хазыра Яндиева, работала над созданием видеоролика, рассказывающего о развитии международного судебного сотрудничества. Проект непосредственно на площадке МИА «Россия сегодня» в Москве представила Элина Целоева.

Отмечается, что мероприятие организовано комиссией Совета судей Российской Федерации по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации совместно с Российским агентством правовой и судебной информации. В онлайн-конференции приняли участие все субъекты страны.

С приветственным словом к участникам выступили председатель комиссии Совета судей России по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации, председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Владимир Захаров и заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александр Паршин.

«Всероссийский судебный марафон — это уникальный проект, площадка, позволяющая познакомиться с работой региональных судебных систем, их достижениями и задачами, поделиться опытом проведения различных мероприятий», — отметил в своем выступлении Паршин.

Итоги проектов были подведены в формате «круглого стола». Участники обсуждения единодушно отметили высококачественную работу пресс-служб судов по созданию видеопроектов. Особую оценку заслужил выбор тем, затронутых в видеороликах. Материалы состоявшегося онлайн марафона будут использованы на предстоящих мероприятиях Совета судей Российской Федерации.