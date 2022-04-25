Акция

Ингушетия присоединится ко всероссийской акции «Узнай о своих долгах»

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В Ингушетии 27 апреля пройдет всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах», в рамках которой судебные приставы региона расскажут гражданам об онлайн-ресурсах по оплате задолженностей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«В этот день судебные приставы расскажут гражданам о возможностях онлайн-ресурса «Банк данных исполнительных производств», личного кабинета на портале «Госуслуги», разъяснят правила информационной безопасности при оплате задолженности в сети Интернет. Также проконсультируют обратившихся по вопросам компетенции Службы судебных приставов, в том числе расскажут о принимаемых судебными приставами мерах поддержки сторон исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Мобильные пункты судебных приставов будут работать в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг региона.

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