Туризм

Ингушетия решила взаимодействовать с рядом регионов в сфере внутреннего туризма

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Республиканские власти соглашениями закрепили намерение о сотрудничестве с Ростовской и Тюменской областями в реализации проектов внутреннего туризма с учетом внешних ограничений в отношении России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Ингушская делегация в ходе XXVIII Международной туристической выставки MITT-2022 заключила соглашения о взаимодействии в туристической отрасли с представителями Тюменской и Ростовской областей в условиях санкций», — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, также на площадке MITT состоялись переговоры с представителями Белоруссии и Витебской области о подписании соглашений о сотрудничестве в обозначенном направлении.

Также на мероприятии ингушская делегация ознакомила многочисленных посетителей из разных стран мира с экономическими и туристическими возможностями региона, уникальными башенными комплексами средневековья, вызывающими огромный интерес как у российских, так и иностранных туристов.

Туроператоры представили аудитории такие направления, как треккинг, экологический и автотуризм, курортный отдых и событийные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Ингушетия в ближайшее время собирается открыть десять прямых авиарейсов в крупные города России для увеличения потока туристов в регион, обновить действующие туристические маршруты, создать новые зоны отдыха в горных и предгорных селах с памятниками архитектуры и живописными местами.

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