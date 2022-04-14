Ингушетия среди регионов РФ, где суды не получили дел о дискредитации армии

В десятку субъектов-лидеров по числу поступивших дел по дискредитации вошли Амурская область — 27 дел, Пермский край — 26 дел, Ярославская (21 дело) и Костромская (19 дел) области.

Лидер по числу дел о дискредитации вооруженных сил — Калининградская область, там с 4 марта поступило 77 административных дел. Вторым по количеству дел стал Санкт-Петербург, где на 11 апреля в городских судах было 55 административных дел, из них 33 рассмотренных.

Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, после того как Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Так, если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За распространение фейков без призывов — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.