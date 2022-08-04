Ингушетия утвердила программу возвращения соотечественников из-за рубежа

«Постановлением правительства Ингушетии утверждена государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал представитель ведомства.

По информации собеседника, участниками новой программы могут стать бывшие граждане СССР, живущие на территории бывших союзных республик, а также их потомки; выходцы из Российской империи, Советского Союза или РФ, на данный момент являющиеся гражданами или подданными других стран.

Уполномоченным органом исполнительной власти по её реализации выступает Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Сроки реализации программы рассчитаны на 2022-2024 годы с общим числом участников и членов их семей в количестве 150 человек.

Организация и обеспечение работы с участниками госпрограммы осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Содействие добровольному переселению в страну соотечественников проводится на основе госпрограммы, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» и региональных программ переселения, согласованных федеральным правительством.