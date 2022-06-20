Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по доходам населения
Ингушетия, Алтай и Тува заняли последние позиции рейтинга по уровню дохода населения в 2021 году, там за чертой бедности проживают 22,4, 29,7 и 29,4% населения соответственно. Такие данные опубликованы в исследовании, которое проводило РИА «Новости».
Соотношение прибыли жителей к стоимости зафиксированного набора товаров и услуг в регионе составляет 1,89, что на 0,13 меньше, нежели в Мурманской области, которая замыкает топ-10 рейтинга. При этом стоит отметить, что часть жителей области, проживающих за чертой бедности, на 2,8% выше, чем в РТ: 9% против 6,2%.
Лидерами рейтинга из числа регионов Российской Федерации стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. В пятерку также вошли Чукотский автономный округ и Магаданская область.
Вместе с тем эксперты акцентируют внимание, что в минувшие годы замечается увеличение как номинальных, так и реальных зарплат жителей России. Для решения проблем с заработками государство запускает и расширяет уже функционирующие программы материальной поддержки.