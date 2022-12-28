Ингушетия в числе регионов-лидеров по капремонту школ

Он поблагодарил министерство просвещения, Минстрой России и руководителей субъектов за слаженную работу.

«Среди регионов-отличников, показавших 100% результаты и высокое исполнение, хотел бы отметить республики Алтай и Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Коми, Крым, Мордовию, Марий Эл, Якутию, Татарстан, Чечню, также Пермский, Приморский, Ставропольские края, Волгоградскую, Калининградскую, Липецкую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Смоленскую, Ростовскую, Рязанскую области, и Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал Турчак.

Ранее министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев на встрече с главой региона Махмудом-Али Калиматовым проинформировал его, что в республике реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования. В 2022 году в рамках данной программы проведен капитальный ремонт 13 объектов на общую сумму 960, 9 млн руб.

Министр отметил, что работы по всем упомянутым объектам завершены. Федеральные средства освоены.

В рамках поручений Главы республиканское правительство в будущем году запланировало реконструкцию и оснащение новым оборудованием 10 школ в трех городах и пяти селах республики. Учиться в них после капитального ремонта будут 14 тыс. 80 детей.

Всего в Ингушетии с 2022 по 2026 годы при поддержке федерального центра намерены отремонтировать 50 общеобразовательных учреждений.

«В этом году мы усердно работали над тем, чтобы улучшить состояние наших школ, которым более десятка лет. Мы провели капитальный ремонт 13 объектов на общую сумму 960,9 млн рублей. Собственных региональных средств на эти цели в бюджете не было и, как всегда, на помощь пришел федеральный центр. Благодаря программе модернизации школьных систем образования, мы смогли провести капитальный ремонт этих школ и довести их до уровня современных образовательных учреждений. В 2023 году у нас запланирован капитальный ремонт 10 школ, в которых произведут работы не только по их внешней реконструкции, но и по обновлению техники, и оборудования в классах. Всего с 2022 по 2026 год при поддержке федерального центра мы намерены отремонтировать 50 общеобразовательных учреждений. Будем поддерживать сегодняшний 100% результат исполнения и в следующем году», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.