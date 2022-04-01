Ингушетия в числе регионов России со стабильной эпидемиологической ситуацией по Covid-19

Участие в мероприятия приняли заместитель представителя правительства республики Марьям Амриева, министр здравоохранения Магомед-Башир Балаев и другие ответственные лица.

Голикова отметила важность соблюдения масочного режима. Федеральный норматив, по ее словам, не отменен, и эти требования крайне важны, поскольку в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости.

Между тем, в Ингушетии наблюдается позитивная динамика. В республике идет еженедельное устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю впервые выявлено 198 случаев. Отмечается спад заболеваемости на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

В регионе функционируют 125 коек в 5 медицинских организациях, 18 из них — реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 20%. Всего на лечении находятся 1082 человека: в том числе 100 человек в стационаре, из них в реанимации — 6. На оксигенотерапии — 22 человека. Количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, за последние снизилось на 14%.

Голикова подчеркнула, что падение заболеваемости параллельно снижению уровня тестирования в регионах. В Ингушетии в данном вопросе также положительные показатели. Исследования осуществляются 16 лабораториями. Охват тестированием 379,3 на 100 тыс. населения. Количество биологических проб с положительным скринингом остается на уровне 30-33 в сутки, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.